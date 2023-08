Frederik e Mary di Danimarca | re e regina d’agosto al posto di Queen Margrethe

Leggi su amica

(Di giovedì 10 agosto 2023)die il principesi allenano a regnare. Un’esperienza breve, brevissima. Solo un paio di settimane, come riportato dai media danesi e australiani. Dal 10 al 24 agosto i due saranno ufficialmente i reggenti della monarchia danese. LaMargherita, infatti, andrà in vacanza. Dopo un anno complicato, per questioni familiari e di salute, la sovrana andrà a riposarsi nel sud della Francia, lasciando la corona nelle mani del figlio e della nuora Ciò significa, in concreto, che il principeassumerà il ruolo della madre, agendo alsuo nell’assoluzione dei vari doveri ufficiali. Una sorta di “allenamento” in vista del futuro sul trono, quando ...