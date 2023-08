Franco Interlenghi il marito di Antonella Lualdi | il matrimonio tormentato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 agosto 2023)è stato ildidal 1955 fino al 2015, anno della sua scomparsa: dalla loro unione sono arrivate le figlie Stella eded, venuta a mancare nella giornata di oggi, 10 agosto si sono incontrati sul set di Canzoni Per Le Strade suo terzo lavoro per il cinema: un sodalizio artistico e sentimentale che ha portato alle nozze celebrate nel 1955. Già sull’onda del successo per via de I Vitelloni e Sciuscià,edsi sono ritrovati nei cast di alcuni film di Monicelli come Padri e Figli e Giovani Mariti di Mauro Bolognini. Romano, classe 1931, giovane ed affascinante aveva debuttato ...