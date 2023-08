Francia | incendio in un silos di grano a La Rochelle

Sono ancora sconosciute le cause dell', e se ci sono persone coinvolte. Sono stati ... La7.it - Inun granaio è andato a fuoco vicino al porto commerciale di La Rochelle, con dense ...Sono ancora sconosciute le cause dell', e se ci sono persone coinvolte. Sono stati ... La7.it - Inun granaio è andato a fuoco vicino al porto commerciale di La Rochelle, con dense ...L'Lasi interroga sulle cause dell'che ieri mattina è divampato in un centro estivo per disabili mentali a Wintzenheim. Si tratta del peggior disastro mai registrato nel ...

Francia, incendio in un centro disabili in Alsazia: undici morti TGCOM

In Francia un granaio è andato a fuoco vicino al porto commerciale di La Rochelle, con dense nuvole di fumo che si sono alzate dai silos. Un altro incidente che interessa dei depositi di grano, dopo l ...In Francia un granaio è andato a fuoco vicino al porto commerciale di La Rochelle, con dense nuvole di fumo che si sono alzate dai silos. Un altro incidente che interessa dei depositi di grano, dopo l ...