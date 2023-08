Francesca Sorrentino ironizza sulle corna che le ha fatto l’ex fidanzato

Alcuni giorni fa Greta e Mirko hanno condiviso un video in macchina, qualche ora dopo Perla e, anche lei reduce da Temptation Island, hanno postato un video in cui ripetevono le ...Poco dopo, Perla ehanno condiviso un video in macchina che sembrava fare da parodia al filmato di Mirko e Greta. Ebbene quest'ultima non crede che sia andata esattamente così. ...Non ha risparmiato una frecciata a Mirko e Greta, con un video condiviso con. Ma effettivamente, finora, ha preferito restarsene in silenzio sulla questione.

Francesca Sorrentino, chi è la nuova (possibile) tronista di Uomini e Donne 2023/2024 Canale Dieci

Greta Rossetti e Mirko Brunetti vanno a convivere L'ex tentatrice parla del loro rapporto a distanza e della possibile convivenza.Dopo alcune presunte frecciatine lanciate da Perla, Greta Rossetti ha detto la sua rispondendo alla domanda di alcuni utenti ...