FOTO – Audero saluta la Sampdoria | «Grazie è riduttivo! Mi auguro…»

(Di giovedì 10 agosto 2023)è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il portiere italiano hato i suoi vecchi tifosi dellacon una lettera speciale. IL SALUTO – Emilcon una lettera pubblicata nel suo profilo Instagramlae i suoi vecchi tifosi: «Tentare di descrivere i miei sentimenti in questo momento è difficile, ma ci proverò. Sono arrivato cinque anni fa con il cuore che batteva forte e con l’entusiasmo alle stelle, consapevole di aver accettato una sfida impossibile da farsi scappare. Oggi vado via ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta, una scelta che mi ha dato tanto, tantissimo. Direè veramente troppo semplice e riduttivo, ma è giusto e doveroso farlo. Ringrazio ogni singolo dipendente in sede, tutti quelli che ogni ...

Emilall'Inter, Cajuste al Napoli. L'Hellas Verona ha il suo nuovo ...#Inter - Emil #al Coni per la seconda parte di visite mediche: primecon i tifosi, nel pomeriggio la firma in sede. Arriva in nerazzurro dalla #Sampdoria in prestito con diritto di ......eIntanto l'Inter si prepara ad accogliere ufficialmente Lazar Samardzic ed Emil.

Samardzic e Audero all'Inter, terminate le visite al CONI - FOTO Inter News 24

Ora è ufficiale, Emil Audero è un nuovo giocatore dell'Inter. Lo ha reso noto il club nerazzurro con una nota pubblicata sul sito, confermando l'operazione con la Sampdoria. (ANSA) ...Per il portiere classe 1997 trasferimento in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di riscatto, conferma l'Inter ...