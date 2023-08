Formia Un’abitazione a fuoco nella notte | all’interno il corpo senza vita di un uomo

(Di giovedì 10 agosto 2023)appena trascorsa intorno alle 3,40 circa, il personale operativo dei Vigili deldel Comando di Latina, è intervenuto nel Comune dia seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio abitazione con una persona coinvolta. Sul posto in via Canzatora – aperta campagna- la squadra territoriale dei Vigili del L'articolo Temporeale Quotidiano.

... 43 anni, nipote del boss, avvenuto nel febbraio 2022 mentre era al lavoro in una rivendita d'auto a: fu raggiunto daproiettile alla schiena che lambìpolmone. L'perquisita è ...I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dihanno scoperto tre persone residenti nel sud pontino che ...ha creato...euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una...... ha preso tra le manicoltello ed ha colpito il 21enne. Lo ha ...il divieto di dimora e accesso nel territorio del comune di,... con la prescrizione di non allontanarsi dall'nelle ...