Fonderie a Buccino | dalla Regione arriva l’ok all’autorizzazione ambientale di assoggettabilità alla Via

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 6 minutiPassa al secondo step dopo aver ricevuto il primo via libera dellaCampania con il decreto dirigenziale n.59 del 7 agosto 2023 a firma del dirigente Simona Brancaccio, l’autorizzazionedi assoggettamentoprocedura di ValutazioneIntegrata con la Valutazione di Incidenza Appropriata, su parere conforme rilasciato nelle scorse oreCommissione regionale Via- Vas e Vi, il progetto di realizzazione di un mega opificio industriale di Fonderia di ghisa di seconda fusione ad opera della societàPisano Spa da realizzarsi nel lotto n.22 della zona industriale di. Parere regionale che evidenzia nelle motivazioni tecnico-ambientali, l’impatto e gli effetti negativi che le ...

Il consigliere regionale: “Allarmante l’autorizzazione della Regione alla richiesta della Via”. “Troviamo allarmante la decisione della direzione generale ...Le parole dell'esponente pentastellato dopo il disco verde della Regione all'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale integrata ...