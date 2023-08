Fiumicino – Baccini | necessario un presidio ospedaliero

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023) Oggi, giovedì 10, il sindaco di, Mario(nella foto, a destra), ha incontrato il presidente della Regione, Francesco Rocca (a sinistra, nella foto), per approfondire i temi della protezione sanitaria dei cittadini sul territorio. E’ quanto si legge in una nota. Tra le proposte presentate al presidente in un documento si sottolinea la richiesta di potenziare i Nuclei di cure primarie die Fregene; attivare Case della comunità che potrebbero essere ubicate nell’area di Palidoro e presso il Poliambulatorio di via Coni Zugna; attivare una Centrale operativa territoriale (COT), presso il Poliambulatorio di via Coni Zugna; attivare l’infermiere di famiglia e comunità. Inoltre all’attenzione di Rocca è stata posta la questione di una possibile attivazione di un, ...