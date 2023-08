Firmato memorandum di intesa Mef-fondo Kkr in vista dell’offerta per la rete Tim. ‘Al governo ruolo decisivo nelle scelte strategiche’

...che Tesoro e il fondo Usa Kkr stanno negoziando und'intesa che fisserebbe i termini di un'offerta sostenuta dallo Stato per la rete fissa; un accordo preliminare potrebbe essere...'Purtroppo - sottolinea la dirigente sindacale - con l'ennesimo naufragio di un barchino salpato proprio dalle coste tunisine, ildall'Unione Europea con la Tunisia dimostra, se ce ...TIM Il Tesoro e il fondo statunitense KKR stanno negoziando und'intesa (MoU) che ... L'accordo preliminare potrebbe esseregià questa settimana, ha detto una delle fonti, aggiungendo ...

Firmato memorandum di intesa Mef-fondo Kkr in vista dell’offerta per la rete Tim Il Fatto Quotidiano

Dopo mesi di attesa è stato siglato il memorandum of understanding tra il fondo statunitense Kkr e il ministero dell’Economia in vista della presentazione di un’offerta per la rete Tim. L’accordo prev ...Il 10 agosto è arrivata la sigla sull’ufficializzazione dell’ingresso del ministero guidato da Giancarlo Giorgetti nella partita per la rete, come anticipato da Milano Finanza ...