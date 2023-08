Firenze | scesi dal tetto gli occupanti dell’edificio del Ponte di Mezzo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sonodal, i due anarchici che dall'8 agosto avevano scelta la forma di protesta contro lo sgombero dell'edificio occupato in viadi. In strada sono stati aspettati da una ventina di altri militanti che li hanno applauditi e abbracciati

FIRENZE – Sono scesi dal tetto, i due anarchici che dall'8 agosto avevano scelta la forma di protesta contro lo sgombero dell'edificio occupato in via Ponte di Mezzo. In strada sono stati aspettati da ...