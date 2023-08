Firema | accordo con Trenitalia | da Caserta 370 nuove Carrozze notte per il servizio Intercity

(Di giovedì 10 agosto 2023)si aggiudica l’affidamento dell’quadro per la fornitura fino a 370per il, destinate al collegamento a lunga distanza, come Milano- Palermo-Siracusa. A seguito di una procedura di bando di gara europea,S.p.A., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha commissionato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto da TitagarhS.p.A. e Škoda Transportation A.S., parte di ŠKODA Group, la progettazione e costruzione di, caratterizzate dalle più evolute ed efficaci soluzioni tecniche, nel rispetto di tutte le caratteristiche di sostenibilità ambientale, per un valore ...

Il contratto si inserisce in unpiù ampio che prevede l'acquisto fino a 370 nuove carrozze ...per un valore stimato di circa 60 milioni Commessa assegnata al Rti guidato da TitagarhLa ...Il contratto si inserisce in unpiù ampio che prevede l'acquisto fino a 370 nuove carrozze ...per un valore stimato di circa 60 milioni Commessa assegnata al Rti guidato da TitagarhLa ...

Titagarh Firema S.P.A. accordo quadro per le nuove carrozze notte ... CasertaWeb

La Roma sta per mettere a segno un altro grande acquisto per il centrocampo. Continua la trattativa che porta a Renato Sanches del PSG ma finalmente sembra essere arrivata la svolta. Il portoghese vuo ...Inter, l'affare Samardzic è in chiusura. Grazie alla cessione di Fabbian l'impatto sul bilancio '23/'24 sarà minimo ...