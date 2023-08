Fiorentina | in arrivo Beltran | domani visite mediche e firma

(Di giovedì 10 agosto 2023) Lavicina a Lucas, definito l’acquisto dal River Plate dell’attaccante argentino. Il club gigliato da tempo aveva trovato l’accordo con la società sudamericana, ma nelle ultime ore la Roma si era inserita nell’affare con una proposta che però è stata subito rifiutata dal giocatore, che ha scelto il club viola. L’attaccante arriverà a Firenze nella giornata die per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, attesa ladopo le. SportFace.

... ora è da capire quanto l'inserimento dei giallorossi sia tardivo visto che il River Plate vuole rispettare l'accordo con la. I dirigenti viola sono infastiditi da questa situazione, non ...Al suo posto, laha già annunciato l'di M'Bala Nzola.M'BALA NZOLA alla(dallo Spezia) Ufficiale l'acquisto del club viola dell'attaccante ... JENS CAJUSTE al NAPOLI (dal Reims) Il club azzurro ha ufficializzato l'a centrocampo di Jens ...

Beltran in arrivo alla Fiorentina: già pronti altri due colpi Corriere dello Sport

Nella stagione appena conclusa, Arthur Cabral ha collezionato 28 presenze segnando 8 gol e servendo 1 assist in Serie A con la maglia della Fiorentina. Il brasiliano era arrivato a Firenze a gennaio ...La Fiorentina perderà Castrovilli per un lungo periodo. Come riportato da Radio Bruno il centrocampista si sottoporrà domani a un intervento ...