Fiorentina | Crespo su Beltran | “Lo conosco abbastanza bene | possiede un buon fiuto del gol”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Mancano soltanto nove giorni all’inizio del nuovo campionato di Serie A, il quale aprirà ufficialmente i propri battenti dal prossimo 19 agosto. Giorno in cui, alle ore 18:30, nella splendida e suggestiva cornice dello Stadio Benito Stirpe, si affronteranno Frosinone e Napoli. Una sfida sicuramente molto attesa, in quanto vedrà per la prima volta gli azzurri del neo-tecnico Rudi Garcia, chiamati a difendere il Tricolore, riconquistato dopo un’attesa durata ben 33 anni. Ciò nonostante, quelli di agosto, sono giorni di grande fermento anche e soprattutto per quanto concerne il fronte calciomercato. A tal proposito una delle squadre più attive in queste ultime ore, è senza alcun dubbio ladi Vincenzo Italiano, al suo terzo anno alla guida della formazione gigliata. Infatti, in seguito all’arrivo dell’ex difensore del Barcellona Yerry Mina, la Viola si è resa ...

Crespo su Beltran: “Centravanti moderno, ideale per la Fiorentina” Alfredo Pedullà

Dopo il mancato passaggio in Inghilterra, in casa Fiorentina continua a tenere banco il futuro di Gaetano Castrovilli. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, serve trovare ...Beltran adesso può arrivare alla Fiorentina: il suo River Plate è stato eliminato dalla Copa Libertadores dopo 10 rigori! É finita 11-9 ai rigori ed è così, con un finale incredibile, che l’Internacio ...