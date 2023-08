Fiorentina | cessione Cabral | andrà al Benfica | 25 milioni nelle casse viola

(Di giovedì 10 agosto 2023) Laha ufficializzato ladi Arthural. Il clubinrà dall’operazione 20più 5 di bonus. “ACFcomunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthural SL. Arrivato a Firenze a gennaio dell’anno scorso (in sostituzione di Dusan Vlahovic, ndr),chiude dunque la sua esperienza in magliacon 19 gol in 64 presenza complessive”. Al suo posto, laha già annunciato l’arrivo di M’Bala Nzola. SportFace.

...dei giallorossi sia tardivo visto che il River Plate vuole rispettare l'accordo con la. ... che incassano 12,5 milioni dalla suaLUCIANO VIETTO Dopo la precedente esperienza in ...... si tratta di Nzola , a cquisito a titolo definitivo dalla(in corsa insieme alla Roma ...ci sono Zenit e Aston Villa e il club capitolino potrebbe ottenere (2 milioni in caso di...Su di lui c'è anche la. L'attaccante potrebbe tornare in Italia e ritrovare il suo ... La sua posizione è chiara: vuole la. Ore 15:34 - Thiago Motta in conferenza stampa ha parlato ...

Ora è ufficiale: la Roma cede il difensore brasiliano Roger Ibanez all'Al-Ahli e incassa oltre 30 milioni più bonus che può reinvestire sul mercato, magari proprio ...