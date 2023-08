Fiocco azzurro in casa Inter | il bomber raddoppia

Abbiamo a cuore la tua privacyAria di festa in casa Inter per la nascita di un suo, probabile, prossimo tifoso. E' nato, infatti, il secondo genito di Lautaro Martinez , Theo. Da tempo i due genitori avevano ribadito la volontà di ...E, infatti, qualche ora dopo, il nido è in sicurezza: è stato delimitato da paletti e dal nastroe l'avviso 'nido di tartaruga marina. In quest'area ha deposto le uova una tartaruga marina ...

Fiocco azzurro in casa Rodriguez: da una parte la crisi dall’altra l’arrivo di un figlio Grantennis Toscana

Fiocco azzurro in ambulanza oggi alle 12.15 a San Donato, dove è nato il piccolo Ethan. Un lieto evento reso possibile grazie alla prontezza dell’equipaggio della Croce Rossa, formato per l’occasione ...Fiocco azzurro per Domenico Berardi. Il giocatore ha annunciato sui social network la nascita del figlio Riccardo, frutto del grande amore che da tempo lo lega a Francesca Fantuzzi. La coppia ha già u ...