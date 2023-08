“Finché è necessario” Niente tregua sui tassi | la Bce gela tutti

(Di giovedì 10 agosto 2023) Chi sperava che da parte della Bce ci sarebbe stato un passo indietro sulla strategia anti-inflazione è rimasto spiazzato. L'istituto di Francoforte, nel Bollettino economico di agosto, non ha annunciato alcuna modifica della politica dell'aumento dei: “Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che idi interesse di riferimento della Bce siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi, al fine di conseguire un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento nel medio termine. Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati nel determinare livello e durata adeguati dell'orientamento restrittivo”. “In particolare, le decisioni suidi interesse seguiteranno a essere basate sulla valutazione delle ...

