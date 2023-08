Filorussi | perdita di vapore nella centrale Zaporizhzhia

Maxi - attacco delle forze russe con droni nell'ovest ucraino. La Polonia invia 10mila soldati al confine con la Bielorussia.: 'Unadi vapore nella centrale Zaporizhzhia'. Kiev: 'La centrale sull'orlo del blackout'. Ankara: 'In contatto con Mosca - Kiev - Onu per il patto sul grano'"Il personale dell'impianto ha rilevato unanei tubi del terzo generatore di vapore durante il funzionamento della quarta unità della centrale nucleare di Zaporizhzhia", si legge in una nota. ...: 'Unadi vapore nella centrale Zaporizhzhia' L'amministrazione filorussa della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia ha annunciato che il reattore numero 4 dell'impianto ...

