Fiat - Le aste milionarie di Pebble Beach

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 10 agosto 2023) elegantissima. Tanto elegante da non far trasudare l'origine da corsa. Prodotta nel 1953 con carrozzeria Rapi e immatricolata a Torino nel 1954, questa8V Berlinetta Zagato è stata poi acquistata da un pilota spagnolo che ha fatto cambiare la carrozzeria alla Zagato e aggiornare la meccanica alla(con alleggerimenti e modifiche al motore V8 di 2.0 litri d'alluminio con bancate a 70), per poi guidarla in diverse gare e vincendo anche il Rallye Automovilista Iberico del 1958. Negli anni 60, l'auto è stata acquistata da un appassionato nordamericano che l'ha tenuta per diversi anni prima di cederla a un altro newyorchese. Nei primi anni Duemila la Berlinetta è tornata in Europa, dove un collezionista belga l'ha sottoposta a uno scrupoloso restauro durato tre anni: terminati i lavori, nel 2009 l'auto è stata portata al Concorso d'Eleganza di ...