Festa per annunciare il matrimonio | l’imprenditore alla futura sposa | “Mi hai tradito | ora sei libera”

(Di giovedì 10 agosto 2023) A elencare i tradimenti subiti da quella che doveva essere la suamoglie, è stato Massimo Segre, finanziere e banchiere di grande fama vicino a Carlo De Benedetti. Lei è Cristina Seymandi, quarantenne di bellezza spigliata e biondocrinita, collaboratrice dell’ex sindaco Appendino che traslocò in lesta giravoltacorte di Damilano, il candidato sindaco scelto da Salvini poi sconfitto alle elezioni. Un annuncio fatto davanti a 150 invitati, che ddi fidanzamento in vista delin autunno, si sono visti trasportare in una rottura a dir poco teatrale. È una di quelle storie di gossip sabaudo, lontana però anni luce dtipica riservatezza torinese. Sullo sfondo una prestigiosa villa vista Mole Antonelliana. Massimo e Cristina facevano coppia fissa dal 2020, ...

... tirare un po' il fiato, vivere di rendita sul caso De Angelis , chefortuna almeno lui non si dimette, rispolverare alla grande l'allarme sui fascisti fino allanazionale dell'Unità a ...... insieme con Burro Studio e a Perimetro, il "community magazine indipendente" natoraccontare Milano. Durante le tre giornate momenti disi alterneranno aperitivi musicali, mostre, cene, ...Almenouna settimana ci si aspetta comunque un freno al pendolarismo a favore della stanzialità. Ma a guastare laci si mette l'Albania. Prezzi bassi e spiagge affollate caratterizzano una ...

Festa per annunciare il matrimonio, poi il discorso: «Mi hai tradito, ora sei libera». Ospiti senza parole ilgazzettino.it

Un annuncio fatto davanti a 150 invitati, che dalla festa di fidanzamento in vista del matrimonio in autunno, si sono visti trasportare in una rottura a dir poco teatrale. È una di quelle storie di ...«Madamina il catalogo è questo». Ma in questo caso non si tratta delle conquiste del Don Giovanni. In un’inversione di ruoli, a elencare i tradimenti subiti da quella ...