Ferragosto a Roma | i posti più suggestivi nei quali mangiare

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nonostante il caldo, ilè sicuramente un modo interessante per vivere la città tra i suoi scorci e la sua storia, ma anche tra le sue offerte culinarie. Di seguito, alcune proposte per veri e propri itinerari del gusto. Sia presso suggestive location della Capitale, sia presso alcune zone limitrofe alla Città Eterna. Agosto è un mesa caldo, ma aè anche un mese in cui le strade si liberano dal traffico. Questo rende la Capitale un luogo maggiormente ideale per vivere anche il. Tante le proposte per vivere la tradizione e l’innovazione culinaria della Città Eterna. Diversi i luoghi dove assaporare con gusto piatti unici immersi tra i panoramiche solosa offrire. Dalle pasticcerie, ai ristoranti, dagli hotel con terrazze alle gelaterie ...