Ferragosto 2023 a Sabaudia | tutti gli eventi in calendario

(Di giovedì 10 agosto 2023)si avvicina esi prepara a festeggiarlo all’insegna della felicità e dell’allegria, felicità ma anche dello stare insieme Concetti che, molto spesso, fanno rima con la parola musica. Grandi protagoniste infatti saranno Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa, le quali compongono il gruppo “Le Appassionate”. In grado di coniugare la musica lirica al pop, ?????? ?? ????? ??????, ????? ?? ?????????, ?? ????????? ?????–???. Sarà anche una grande occasione per cittadini e turisti di, i quali potranno conoscere più da vicino Le Appassionate, magari lasciandosi incantare dalla loro voce. L’appuntamento è previsto per martedì 15 agosto alle 21:30, in piazza del Comune. (Foto: Facebook Comune di) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le ...

... ha riflessi positivi anche su tutte le imprese del terziario, a partire da bar, ristoranti e pubblici esercizi in generale, per i quali ci sono attese positive per la settimana di. Non ...... infatti, il mercato italiano osserva un turno di stop il Venerdì Santo (che nelè caduto il 7 ...aprile (lunedì dopo Pasqua) lunedì 1° maggio (Festa dei lavoratori) martedì 15 agosto () ...Per l'apertura straordinaria dei musei a, il Museo e Real Bosco di Capodimonte , sarà aperto durante tutto il weekend (11, 12, 13, 14 agosto) con il biglietto d'ingresso ordinario. Un'offerta imperdibile per turisti e ...

FERRAGOSTO 2023: i viaggi e le mete più gettonate dagli italiani; vediamo quali sono iLMeteo.it

A cavallo di ferragosto! Alla vigilia della festività annuale per antonomasia, ovvero lunedì 14 agosto dalle ore 18:00 l’Horseland Ranch aprirà le porte a tutti gli ospiti che vogliono vivere un ...TEMPERATURE DOMENICA: ulteriore aumento termico, caldo a tratti anche intenso in Sardegna e sulle regioni centro settentrionali con punte di 36/37°C in Toscana, Piemonte, Emilia occidentale con afa ...