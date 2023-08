Fenu | “La tassa sugli extraprofitti è una presa in giro”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Emiliano, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Finanze alla Camera, qual è il suo giudizio sulladelle banche? “Non c’è ancora il testo disponibile, solo da ieri circolano indiscrezioni su alcune bozze. La prima considerazione è che su una materia così delicata è bene, se si deve fare un annuncio, farlo quando le regole sono scritte e chiare. Invece Salvini ha fatto un annuncio roboante in conferenza stampa per scopi elettorali, senza alcun elemento di dettaglio. Tra l’altro si sono creati problemi inutilmente perché in serata una nota del Mef ha indicato paletti ben precisi e stringenti, tali da far sì che lasarà unain. Pensiamo al paletto dello 0,1% dell’attivo della banca, come limite massimo della ...

