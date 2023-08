Feltri | «Rivera non era tirchio In caserma offriva polli arrosto | era un signore | pagava per tutti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 agosto 2023) Vittorioracconta Giannisu Libero. Nel 1964, quando, a 21 anni, era già al Milan da quattro anni e faceva decine di gol a stagione, aveva già vinto uno scudetto e una Coppa dei Campioni, i due si ritrovarono a fare insieme il servizio militare.all’epoca era iscritto alla Federazione italiana della scherma, era uno sportivo come, quindi vennero mandati entrambi al Centro addestramento reclute di Orvieto, ladove venivano ammucchiati gli sportivi. Si conobbero così. “, in mimetica, era un giovane comegli altri, una recluta tra le altre reclute, e a nessuno venne mai in mente di trattarlo con i guanti di velluto”. Esi adattò “al clima spartano e di prepotenze della vita da ...