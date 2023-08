Federica Venturelli centra il bronzo mondiale nella cronometro juniores

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il ciclismo bergamasco regala all’Italia la seconda medaglia ai Mondiali di ciclismo su strada in corso a Glasgow, dopo l’oro di Lorenzo Milesi: il movimento orobico è salito sul podio iridato grazie ache ha colto la medaglia diprova adedicata alle. Transitata al primo intermedio con otto secondi di ritardo dall’inglese Izzy Sharp, l’atleta in forza alla Valcar-Travel & Service di Bottanuco ha mantenuto il proprio ritmo sin sulla salita che conduce al castello di Stirling fermando ilin 20’00 alla media oraria di 40,500 chilometri orari. Un risultato che l’ha piazzata al terzo posto, lontana ventinove secondi dall’australiana Felicity Wilson-Haffenden, in grado di coprire i 13,5 chilometri in ...

