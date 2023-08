Federica Pellegrini | vacanze da futura mamma | “Panze | amore e amici”

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’estate 2023 è destinata a restare nel cuore di, che sta vivendo sensazioni davvero speciali. L’ex nuotatrice ha infatti annunciato da poco di essere incinta e non può che essere attenta, come capita spesso a ogni, ai cambiamenti che sta vivendo il suo corpo. Ora lei e Matteo Giunta si stanno godendo un periodo di vacanza non troppo lontano da casa, a Jesolo, dove sono in compagnia di alcuni dei loropiù cari. Davvero divertenti gli scatti che lei ha pubblicato sul suo profilo Instagram (uno proprio con il marito), accompagnati dalla didascalia: “, amori e”, dove tutti loro appaiono sorridenti, intenti anche a confrontare le differenze fisiche tra loro, anche se nel suo caso l’evoluzione è del tutto naturale. La ...

Undici record mondiali, 26 medaglie d'oro internazionali, tre medaglie olimpiche, 19 medaglie mondiali, 37 europee.due anni fa ha chiuso la sua bacheca di trofei, ha abbandonato i ritmi da sportiva, scanditi al secondo in tutto, e si è ritirata da quello che l'ha resa l'atleta italiana più ...

Federica Pellegrini si fa vedere per la prima volta in bikini dall’annuncio della gravidanza. Incinta e in costume, si lascia immortalare in piscina, poi pubblica sul social le prime foto con le forme ...Federica Pellegrini sta trascorrendo un periodo di meritato riposo a Jesolo e sui social ha conquistato i fan mostrando per la prima volta il suo pancino.