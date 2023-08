Federalberghi Roma | incomprensibili le polemiche su Travis Scott

Persono incomprensibili le polemiche all'indomani del grande concerto di Travis Scott al Circo Massimo: in questo momento di ripresa del turismo e dell'economia cittadina è ...- Non c'è stato l'atteso boom dei mesi estivi dopo i mesi di maggio e giugno molto positivi. ... Incrociando i dati Istat con quelli diil settore registra rispetto all'ultimo anno pre ...Per Bernabò Bocca, presidente di,"l' estate 2023 non sta dando una buona performance ... Procede infine la cabina di regia per il Giubileo di, con 40 milioni di arrivi attesi da ...

Per Federalberghi Roma sono incomprensibili le polemiche all'indomani del grande concerto di Travis Scott al Circo Massimo: in questo momento di ripresa del turismo e dell'economia cittadina è fondame ...Il presidente di Federalberghi Bocca: «Non va tutto così bene, molti italiani rinunciano alle vacanze: si sente il calo dei consumi. Boom nelle città d’arte grazie agli americani e al dollaro forte, m ...