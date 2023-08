FC Volendam vs Vitesse – probabili formazioni

... Ajax 59; PSV Eindhoven 59; AZ Alkmaar 54; Twente 51; Sparta Rotterdam 49; Utrecht 42; Heerenveen 38; RKC Waalwijk e NEC Nijmegen 35; Fortuna Sittard 32: Go Ahead Eagles 30;27; ...... Ajax 59; PSV Eindhoven 59; AZ Alkmaar 54; Twente 51; Sparta Rotterdam 49; Utrecht 42; Heerenveen 38; RKC Waalwijk e NEC Nijmegen 35; Fortuna Sittard 32: Go Ahead Eagles 30;27; ...

Volendam-Vitesse Sky Sport

Lutsharel Geertruida had zijn zinnen gezet op RB Leipzig, maar de transfer ketst toch af. Ajax had haar zinnen gezet op Josip Sutalo. Die transfer lijkt wel rond nu. De aanvallers van PSG hebben hun z ...Lutsharel Geertruida had zijn zinnen gezet op RB Leipzig, maar de transfer ketst toch af. Ajax had haar zinnen gezet op Josip Sutalo. Die transfer lijkt wel rond nu. De aanvallers van PSG hebben hun z ...