Falsa partenza a Manchester per Højlund United polemico | “Arrivato infortunato”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 agosto 2023). A soli cinque giorni di distanza dall’ufficialità della trattativa che lo ha portato a vestire la maglia dei Red Devils, il nome di Rasmusha già fatto storcere il naso a più di un tifoso del. Come riporta il Daily Mail, una risonanza magnetica effettuata negli scorsi ha evidenziato un problema alla schiena che l’attaccante danese avrebbe accusato durante la preparazione estiva agli ordini di Gian Piero Gasperini. Come annunciato dal club inglese sul proprio sito ufficiale, in questi giorni l’ex giocatore dell’Atalanta sta svolgendo solamente lavoro individuale al centro sportivo di Carrington e con grande probabilità sarà costretto a saltare i primi impegni stagionali della formazione di Ten Hag, tra cui l’esordio in Premier League lunedì 14 agosto contro il Wolverhampton. I ...