Fabri Fibra in concerto a Pescara | tutto intorno droga | operai a nero e truffatori del reddito di cittadinanza

(Di giovedì 10 agosto 2023) Lavoratori in, merce contraffatta e, scoperti dalla Fiamme Gialle pescaresi in concomitanza con ildel noto cantante “”, evento clou dello “Zoo Music Fest2023”, che ha attirato migliaia di fan al porto turistico del capoluogo adriatico. Le numerose irregolarità riscontrate sono il frutto del piano d’azione “Play the game” ideato dal Comando Provinciale diper intensificare i servizi di vigilanza estiva, in modo da rafforzare il dispositivo di sicurezza economico-finanziaria del territorio nel periodo di massimo afflusso turistico. Aldinumerose irregolarità e spaccio diLe ispezioni si sono incentrate sugli addetti di alcune ...

Le numerose irregolarità riscontrate sono il frutto del piano d'azione 'PLAY THE GAME' ideato dal Comando Provinciale di Pescara per intensificare i servizi di vigilanza estiva, in modo da rafforzare ...TI POTREBBE INTERESSARE Leggi Ancheè morto: la bufala che continua a incendiare il WebUn po' come fatto da Rose Villain dopo aver collezionato negli ultimi anni collaborazioni che vanno da quella con Guè per "Piango sulla lambo" a quella conper "GoodFellas". Il suo album ...

Lavoratori in nero, merce contraffatta e droga: le scoperte della guardia di finanza al concerto di Fabri Fibra [FOTO ... IlPescara

Le numerose irregolarità riscontrate sono il frutto del piano d’azione “PLAY THE GAME” ideato dal Comando Provinciale di Pescara per intensificare i servizi di vigilanza estiva, in modo da rafforzare ...Lavoratori in nero, merce contraffatta e droga, scoperti dalla Fiamme Gialle pescaresi durante il concerto di Fabri Fibra ...