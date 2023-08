Fabio Testi | “In Grecia con una barca di 25 metri Pensione da 1100 euro? Non volevo mica dire che ero un povero disgraziato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Le recenti dichiarazioni dicirca la vacanza insu unadi 25sono sembrate in contraddizione con quanto affermato in passato dall’attore a proposito della suada poco più di 1000. “Andrò ina farmi un giro della, unadi 25” ha spiegato al settimanale Chi, e quando gli è stato chiesto come riuscisse a permetterselo viste le parole sullaha scherzato: “Che non si sappia in giro”. L’attore in realtà ha chiarito che quella voleva essere una provocazione per sollevare una critica sul sistema pensionistico italiano: “Paola Perego aveva detto intta di non invitarmi più in tv. E io avevo detto ...