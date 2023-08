Evaristo Beccalossi | “se tornassi indietro non cambierei nulla”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 10 agosto 2023) Le parole diL’ex giocatore dell’Inter,, è stato intervista da La Gazzetta dello Sport. L’ex numero 10 nerazzurro ha parlato della sua carriera, del suo essere stravagante e dei suoi progetti. Ecco le sue parole: ?…?Era davvero ingestibile? “Sì. Ed ero spontaneo. Portavo i capelli lunghi per proteggermi, come fossero uno scudo o una corazza, anche se non mi piacevano perché somigliavo a Branduardi e Cocciante. Arrivai all’Inter e avrei preso l’8. Mi diedero il 10, che tre anni fa mia figlia Nagaja mi ha fatto tatuare sul braccio. Pensai a Mazzola, Suarez, Corso. Cosa c’entravo io con loro? La Gazzetta fece un inserto, ce l’ho ancora a casa: in copertina io e Platini, il mancino e il destro. Cosa c’entravo io con Michel? Ma contro la Juve davo il massimo ancor più che contro il ...