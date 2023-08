EuroUnder 23 di Nuoto | dall’11 agosto gli Azzurri in gara a Dublino

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 10 agosto 2023) Da venerdì 11 a domenica 13lo Sport Ireland National Acquatic Centre diospiterà la prima edizione dei Campionati Europei Under 23 di. Inoltre 600 atleti in rappresentanza di 40 nazioni. Rassegna open che vedrà la partecipazione di nazioni extra europee, tra queste Stati Uniti e Sudafrica. Formula che prevede batterie al mattino, dalle 9.30 (+1h in Italia), e finali dalle 18.00. Novità la skin race (gare ad eliminazione), previste in chiusura della serata di sabato. L’Italia sarà al via con 12 atleti. I convocati sono Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imola), Giulia Salin (Fiamme Oro/Venezia), Francesco Caroletta (Aurelia), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imola), Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene), Matteo ...