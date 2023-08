EuroUnder 20 di Atletica | Nnachi è argento nell’asta | “Un sogno avverato da italiana”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 10 agosto 2023) Gerusalemme – Unper Great. La diciottenne torinese festeggia con una splendida medaglia la cittadinanzaarrivata la scorso mese di ottobre e sale sul podio, sventolando la bandiera tricolore. Great è meravigliosa nel salto con l’asta. Mette unimportante al collo agli Europei Under 20, in svolgimento a Gerusalemme. Dopo l’oro vinto da Bertelli ieri nella classe maschile (leggi qui), l’Italia ottiene un altro alloro e nella categoria femminile. Con la misura di 4,15 aggiunge un’altra medaglia per l’Italia in bacheca. Come riporta la nota di fidal.it ‘chiude con un nullo a 4,25 e altri due a 4,35, con cui avrebbe migliorato il record personale (4,30 realizzato l’anno scorso e pareggiato in questa stagione) nel duello con la svedese Sara Winberg, l’unica a superare ...