Europei Volley Femminile | Antropova acquisisce cittadinanza italiana | sarà a disposizione di Mazzanti

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sono vicini i prossimidiper la Nazionale di. Il CT ha diramato la lista delle convocate per la competizione con la sorpresa di Ekaterina. La classe 2003 nella giornata di giovedì 10 agosto (oggi) ha chiuso tutto l’iter burocratico ed ha acquistato, quindi, ufficialmente la. L’nel pomeriggio ha giurato fedeltà alla Costituzione e alle Leggi della Repubblica, presso il Comune di Scandicci, completando l’iter burocratico per l’ottenimento della. Lo comunica la Federquindi ufficialmente adel Ct azzurro Davide ...

Tra meno di una settimana è tempo di, dove l'Italia delsi presenta da detentrice di entrambi i trofei, sia quello maschile che quello femminile. E saranno proprio le ragazze ad aprire le danze, con la manifestazione ...... un lungo percorso nelle giovanili delParella Torino, con tanto di titoli regionali e ... Giovani in nazionale E 'Bovo' sogna glicon la nazionale maggiore Arrivano altre convocazioni per ...... un lungo percorso nelle giovanili delParella Torino, con tanto di titoli regionali e ... E 'Bovo' sogna glicon la nazionale maggiore Arrivano altre convocazioni per i giovani del club ...

Europei di volley femminile, le giocatrici convocate dal Ct Mazzanti Sky Sport

Il commissario tecnico ha diramato nelle scorse ore la lista delle 14 convocate per la rassegna, con diverse sorprese ed esclusioni eccellenti che hanno finito per alzare notevolmente la pressione ...L’Ipag Montecchio Maggiore cala un asso per affiancare coach Eraldo Buonavita: Elisa Cella sarà la sua assistente allenatore per la stagione 2023/24. Se, leggendo il suo nome, vi sono venuti in mente ...