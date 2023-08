Europa League 2023 24 | Sheriff e Olympiakos si impongono all’andata | bene anche lo Slavia Praga

(Di giovedì 10 agosto 2023) Proseguono le qualificazioni alla prossima, in campo le sfide valevoli per l’andata del terzo turno preliminare. L’Hacken si impone per 3-1 sullo Zalgiris: è Hrstic a rendersi protagonista sbloccando prima il risultato sul finale del primo tempo e insaccando poiil raddoppio al 47esimo. Rygaard mette poi il sigillo, rendendo ancora più vana la rete di Hnid all’85esimo. Vittoriaper il Qarabag che firma il 2-1 contro l’HJK. Dopo un gol annullato su revisione Var, è Leandro Andrade a mettere a segno la rete del vantaggio al 55esimo. I finlandesi reggonoe trovano poi il pareggio con Olusanya. E’ Juninho a firmare però la vittoria per gli Azeri. Sconfitto il Bate dalloTiraspol. A segno nella prima frazione Ankeye e Badolo, apre ...

Nell'andata delle semifinali playoff, i moldavi di Bordin travolgono il Bate Borisov. Crollo Dnipro-1, Helsinki ancora in corsa