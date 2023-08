Esposito | il futuro è nelle sue mani | dopo l’Inter scelta fra Serie A o B – Sky

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sebastianola prossima stagione lasceràper una nuova esperienza sempre nel campionato italiano. Come spiega Sky Sport 24 il classe 2002 deve ancora compiere una. DUE CLUB –tutto ancora da scrivere per Sebastiano, a un passo dallo scegliere il nuovo club che lo accoglierà in prestito dal. Luca Marchetti, nello studio di Sky Sport 24 durante la trasmissione “Calciomercato”, spiega quali sono le due squadre che se lo contendono e aggiorna sulla posizione del. Così il giornalista: «Il Verona stava seguendo Sebastiano, su cui si è inserita la Sampdoria. Quest’ultima ha l’accordo con, per cui ora tocca al giocatore decidere tra le due destinazioni». Inter-News - Ultime ...

Inter: deciso il futuro di Esposito | Mercato Calciomercato.com

L'attaccante nerazzurro apre alla cessione, giocherà in A e si scontrerà presto con gli ex compagni: sfiderà il suo passato e il suo futuro ...Esposito, futuro in Serie A ma non con l’Inter: nuova destinazione – SM Sebastiano Esposito è pronto per una nuova esperienza. Il giovane attaccante resterà a giocare in Serie A, ma non con l’Inter. E ...