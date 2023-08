Eros Ramazzotti bacia in bocca la figlia Aurora al concerto | è polemica | “I baci in bocca coi genitori no”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un tenero gesto d’affetto tra padre ediventa il pretesto per innescare l’ennesima. Parliamo di quanto avvenuto a Taormina, durante ildi, che mentre cantava Un’emozione per sempre è sceso tra il pubblico e ha duettato con la, presente all’evento. Dopo aver condiviso con lei il microfono per alcuni secondi e prima di proseguire verso altre persone nelle prime file il cantante accarezzando sul voltole ha dato uno sulle labbra. Se molte persone commentando il video online si sono commosse rimpiangendo di non avere col proprio genitore un rapporto del genere, c’è anche chi ha espresso perplessità. “Non è forse un po’ troppore in ...

Dopo l'apertura col botto della seconda stagione del programma andata in onda giovedì scorso, con la reunion familiare con Aurora ed, si continua con la seconda puntata . Scopriamo ...Quelle in cui sono passate un po' tutte le star, da Vasco Rossi a Renato Zero, da Ornella Vanoni o Franco Battiato, ma anchee Jovanotti, oltre a quelle internazionali come Donna ...Prima vacanza da mamma quindi per la figlia di Michelle Hunziker edche, per l'occasione, ha seguito appieno le tendenze dell'estate 2023, che puntano sui colori flou. Aurora ha ...

Eros Ramazzotti bacia in bocca la figlia Aurora durante un concerto e scoppia la polemica Perizona

Marica Pellegrinelli ci regala degli scoop imprevisti. Assurdo che nessuno l'abbia notato prima. Scopriamo insieme la nuova fiamma della diva.Fare la mamma è un lavoro a tempo pieno che stanca sia fisicamente che mentalmente. Così, quando il piccolino dorme ogni momento è buono per rilassarsi. E Aurora Ramazzotti questa routine da qualche m ...