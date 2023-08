Emergenza Acqua | Divieto di Utilizzo in Alcune Zone del Paese

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 10 agosto 2023) Pescara - Una situazione diidrica si è delineata neldi Tocco da Casauria, dove il sindaco Riziero Zaccagnini ha firmato un'ordinanza che vieta l'dell'potabile senza bollitura preventiva di almeno 10 minuti. La decisione è stata presa in seguito ai risultati delle analisi condotte dalla Asl di Pescara, che hanno evidenziato problemi di qualità dell'in. L'ordinanza riguarda specificamente i residenti di cinque strade: via Osservanza, da via Fontignoni in direzione del convento; via Viaro; via Fontignoni; via Addiaccio Piane; via Villa, dal civico 24 in direzione montagna. Inoltre, è stata chiusa al pubblico una fontana sita in via Fontignoni. Secondo quanto stabilito nell'ordinanza, l'potrà essere ...