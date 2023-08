Edoardo Tavassi e i suoi scherzi | riempiti dai baci e dalle coccole di Micol – VIDEO

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 10 agosto 2023) Le vacanze diIncorvaglia in Sicilia sono un mix di divertimento e dolce complicità. Nonostante un piccolo contrattempo di salute,dimostra di essere sempre il re dell’umorismo, coinvolgendo anche la sua fidanzata in divertenti sketch Le vacanze estive die della sua fidanzataIncorvaglia in Sicilia sono un cocktail perfetto di svago, intimità e momenti spensierati. Nonostante un leggero imprevisto legato a un problema di stomaco,dimostra di avere un carattere solare e di affrontare la situazione con il suo solito spirito positivo. Anche se non è al top della forma,continua a dimostrarsi un intrattenitore eccezionale, riempiendo le ...