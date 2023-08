Ecuador sotto choc | assassinato il candidato presidente | Paese nel caos

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Orrore in Eduador. Fernando Villavicencio, tra gli otto candidati alle presidenziali dell', è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale nella capitaleena di Quito. Lo ha confermato ufficialmente ilGuillermo Lasso facendo riferimento al fatto che dietro all'uccisione di Villavicencio ci sia la criminalità organizzata. Villavicencio, 59 anni, era ilalle presidenziali del movimento Build. Le elezioni si tengono il 20 agosto. La polizia ha riferito che altre persone sono rimaste ferite, tra cui alcuni agenti. «Vi assicuro che questo crimine non rimarrà impunito», le parole di Lasso in una nota, che prosegue così: «La criminalità organizzata è andata troppo oltre, ma sentiranno tutto il peso della legge». L'ufficio del ...