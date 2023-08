Ecuador | quello di Villavicencio è un assassinio tipicamente mafioso E riguarda anche l’Europa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’di Fernandoindeve scuoterci, perché nulla è scollegato e ciò che accade in Americada vicinonoi. Noi europei. La catena dei fatti è agghiacciante: l’esecuzione in pubblico come prova di spudoratezza e forza, la rivendicazione dei Los Lobos attraverso un video diffuso sui social, gli argomenti tendenziosi adoperati, buoni per gettare fango sulla vittima e per accreditarsi come difensori di un ordine feroce ma onesto, alternativo acorrotto della politica. Una sequenzamafiosa perché lega violenza agita, violenza promessa, esibizione di potere, messaggio culturale, utilizzo dei media. Ancora una volta vengono in mente le parole di Borsellino: “Mafia a Stato sono due poteri che stanno sullo stesso ...