Ecuador | organizzazione Los Lobos rivendica l’assassinio di Fernando Villavicencio

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un’criminale, conosciuta come “Los” hato, candidato alle presidenzialiegne, in un video shock che sta inondando i social media del Paese. A riferirlo sono numerose testate spagnole, ripostando il video.è stato ucciso ieri pomeriggio al termine di un evento elettorale. Giornalista e politico è stato assassinato con colpi di armi da fuoco da persone non identificate all’uscita di una scuola in un quartiere settentrionale della capitale, Quito. Sui social network locali erano circolati video dove si vedevano persone che cercano di fuggire all’interno della sede dove si stava svolgendo un comizio. C’è un video che mostra il momento della partenza di ...

Fernando Villavicencio, giornalista e candidato centrista alla presidente dell', è stato ... L'omicidio è stato rivendicato dall'criminale Los Lobos. partito centrista Construye ha ...... uno dei candidati alle elezioni presidenziali in, è stato ucciso a colpi di pistola al ...una candidata al Parlamento e due agenti di polizia L'omicidio è stato rivendicato dall'...Ha lasciato quell'nel 2018, ed è tornato nel paese esercitando compiti come ... Dopo Messico, Perù,, Cile, Colombia, solo per citare i casi più eclatanti, ora è la volta dell'...

Ecuador, la vice di Villavicencio si candida alle elezioni presidenziali Sky Tg24

Il partito centrista Construye ha annunciato che al voto del 20 agosto correrà con Andrea Gonzalez: "Garantirà l'eredità di Fernando Villavicencio e milioni di ecuadoriani la accompagneranno in questo ...“Il movimento procederà a sostituire il binomio presidenziale candidando Andrea González come presidente”, ha dichiarato l’organizzazione in un comunicato. La nuova candidata alla presidenza ha ...