Ecuador | organizzazione Los Lobos rivendica l’assassinio di Fernando Villavicencio

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un’criminale, conosciuta come “Los” hato, candidato alle presidenzialiegne, in un video shock che sta inondando i social media del Paese. A riferirlo sono numerose testate spagnole, ripostando il video.è stato ucciso ieri pomeriggio al termine di un evento elettorale. Giornalista e politico è stato assassinato con colpi di armi da fuoco da persone non identificate all’uscita di una scuola in un quartiere settentrionale della capitale, Quito. Sui social network locali erano circolati video dove si vedevano persone che cercano di fuggire all’interno della sede dove si stava svolgendo un comizio. C’è un video che mostra il momento della partenza di ...

Il suo omicidio ha portato l'attuale presidente dell'Guillermo Lasso , di cui Villavicencio ... in aggiunta a Unione europea, Stati Uniti , Onu e Osa , l'degli Stati americani. ...... si spegne la fiamma della democrazia in. Il politico si era rifiutato di sospendere la ... hanno riferito che uomini armati avevano attaccato gli uffici dell'a Quito qualche ...Insi susseguono le manifestazioni per chiedere giustizia per l'omicidio di Fernando ... Secondo i dati dell'Oim (internazionale per le migrazioni), da gennaio a luglio sono ...

L’agguato. Le possibili collusioni. I collegamenti esterni. La droga. La mobilitazione dell’esercito perché la polizia è insufficiente. Non stiamo parlando del lato oscuro del Messico ma dell’Ecuador ...L’attentato è avvenuto all’indomani dell’omicidio di Villavicencio, uno dei candidati alle elezioni presidenziali in Ecuador ...