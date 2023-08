Ecuador | organizzazione Los Lobos rivendica l’assassinio di Fernando Villavicencio

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un’criminale, conosciuta come “Los” hato, candidato alle presidenzialiegne, in un video shock che sta inondando i social media del Paese. A riferirlo sono numerose testate spagnole, ripostando il video.è stato ucciso ieri pomeriggio al termine di un evento elettorale. Giornalista e politico è stato assassinato con colpi di armi da fuoco da persone non identificate all’uscita di una scuola in un quartiere settentrionale della capitale, Quito. Sui social network locali erano circolati video dove si vedevano persone che cercano di fuggire all’interno della sede dove si stava svolgendo un comizio. C’è un video che mostra il momento della partenza di ...

... Los Lobo s è in competizione con altre bande, come Los Tiguerones, nata all'interno di Los Choneros, per il controllo delle carceri inoltre al traffico di droga. L'criminale ...Le autorità dell'hanno comunicato che l'attuale campagna per la presidenza è stata una ... 'Noi, l'Los Lobos, ci assumiamo la responsabilità dei fatti sollevati questo pomeriggio',...... spari contro l'auto della candidata al Parlamento Estefany Puente Tensione alle stelle in. restando fortunatamente illesa , mentre si trovava al Club de Leones,che fornisce ...

Incappucciati e coi mitra in mano: l’organizzazione criminale Los Lobos rivendica l’assassinio… Il Fatto Quotidiano

Estefany Puente è rimasta illesa. L'attacco è avvenuto il giorno dopo l'omicidio del candidato alla presidenza Villavicencio.L’agguato. Le possibili collusioni. I collegamenti esterni. La droga. La mobilitazione dell’esercito perché la polizia è insufficiente. Non stiamo parlando del lato oscuro del Messico ma dell’Ecuador ...