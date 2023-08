Ecuador | organizzazione Los Lobos rivendica l’assassinio di Fernando Villavicencio

Leggi su strumentipolitici

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un’criminale, conosciuta come “Los” hato, candidato alle presidenzialiegne, in un video shock che sta inondando i social media del Paese. A riferirlo sono numerose testate spagnole, ripostando il video.è stato ucciso ieri pomeriggio al termine di un evento elettorale. Giornalista e politico è stato assassinato con colpi di armi da fuoco da persone non identificate all’uscita di una scuola in un quartiere settentrionale della capitale, Quito. Sui social network locali erano circolati video dove si vedevano persone che cercano di fuggire all’interno della sede dove si stava svolgendo un comizio. C’è un video che mostra il momento della partenza di ...