Ecuador | candidato presidenziali ucciso a colpi di pistola

Il presidente dell'Guillermo Lasso ha espresso il suo sgomento per l'uccisione delalle presidenziali Villavicencio e ha promesso che il crimine non rimarrà impunito. 'Indignato e ..., ucciso a colpi di pistola ilalla presidenza Fernando Vilaviciencio - FOTOGALLERY 09/08/23 Fotogallery - Esercitazione congiunta tra le Aeronautiche di Italia e Giappone 09/08/23 ...7.00, uccisopresidenziali Ilalle presidenziali in, Fernando Villavicencio, è stato ucciso a colpi di pistola dopo un suo comizio, a Quito. 59 anni, giornalista e ...

Ecuador, ucciso a colpi di pistola il candidato alla presidenza Fernando Villavicencio TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Uno dei candidati alle elezioni presidenziali in Ecuador è stato ucciso a colpi di pistola al termine di un comizio della campagna elettorale. È il giornalista e attivista ...