Ecofobia e virofobia | le cassandre sgangherate non si rassegnano | isolare | chiudere | controllare | impedire

(Di giovedì 10 agosto 2023) La fine dell’isolamento non ha basi scientifiche, sostiene il virologo pensionato Galli? Al contrario, le ha se il resto del mondo la ha adottata per tempo e solo l’Italia ancora tergiversava. Ce l’ha come è su base scientifica il criterio di responsabilità auspicato vivaddio dal ministro Schillaci