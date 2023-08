EcoClimate | droni italiani in Antartide per studiare i laghi glaciali

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nell’ambito del progetto PRA “”, coordinato dal Gruppo di Ecologia trofica del Dipartimento di Biologia ambientale della Sapienza Universita’ di Roma in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto di ricerca sulle acque (Cnr-Irsa, sede di Roma) e Istituto di scienze polari (Cnr-Isp, sedi di Messina e Roma), per la prima volta e’ stato utilizzato un drone idrografico, appositamente configurato per il lavoro a latitudini estreme, per ottenere batimetrie 2D e 3D ad altissima risoluzione dei bacini lacustri nelle isole Svalbard, nel circolo polare Artico. I dati acquisiti consentiranno di calcolare con una precisione mai raggiunta prima i volumi d’acqua, i tempi di ricambio deiartici e prevederne l’evoluzione in funzione delle condizioni ambientali attese nella regione per il prossimo futuro. “Il drone utilizzato e’ ...