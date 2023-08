Ecco il bomber su cui puntare al Fantacalcio | la dritta di Fabrizio Biasin

(Di giovedì 10 agosto 2023) L'altra notte gli argentini del River Plate sono usciti ai calci di rigore dalla Copa Libertadores. Son passati i brasiliani dell'Internacional. In campo c'era pure lui, Lucas Beltran, attaccante assai frizzantino e prossimo allo sbarco in Europa. Ha segnato dagli 11 metri quello che presumibilmente è stato il suo ultimo gol in maglia millonarios prima di sbarcare a Firenze. Sì, la Fiorentina lo vuole e non vede l'ora di metterlo a disposizione di mister Italiano. Per portarlo in Italia patron Commisso sgancerà una cifra attorno ai 20 milioni di euro, non proprio bruscolini. Così facendo completerà un reparto che nelle ultime 48 ore ha vissuto un addio (Cabral, venduto al Benfica per 20+5 milioni) e un arrivo (Nzola, comprato dallo Spezia per 13). E quindi? Niente, diciamo solo che in ottica- e in caso di effettiva chiusura dell'affare- butteremo ...

...hanno intenzione - almeno per il momento - di soddisfare le richieste della Juventus per il...allora che potrebbe nascere una nuova possibilità per il calciatore che ha espresso il suo ...L'autunno non è poi così lontano!10 look di street style dalla Copenhagen Fashion Week da cui potete prendere spunto per futuri ... come una t - shirt stampata e una giacca. A quanto pare ...Questa la frase, riportata dal quotidiano, che Lukaku avrebbe detto in risposta all'offerta dell'Al Hilal, la stessa squadra che sta corteggiando Osimhen e che vuole a tutti i costi undi ...

Arezzo, ecco il bomber: Kozak ha firmato "Qui sono felice, i miei gol ... LA NAZIONE

Visto lo stallo totale venutosi a creare intorno al brasiliano classe 2003, la Roma sarebbe già uscita allo scoperto per un altro talento offensivo, stavolta in Argentina. Parliamo del 22enne Lucas ...Ufficiale l'arrivo di Fabio Ceravolo in maglia Fiorenzuola: la società attraverso un comunicato ha confermato quanto già scritto nelle scorse ore. U.S. Fiorenzuola 1922 è contenta di poter annunciare ...