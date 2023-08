(Di giovedì 10 agosto 2023) Dice molto più di quello che pronuncia nell’interrogatorio a cui viene sottoposto Matteo, presunto capo di Cosa nostra catturato dopo una latitanza lunga 30 anni, lo scorso 16 gennaio. Ripercorrendo le dichiarazioni rilasciate ai magistrati di Palermo, il procuratore capo Maurizio De Lucia e l’aggiunto Paolo Guido, si riscontrano i caratteri tipici dei boss mafiosi nel momento dell’arresto ma si ritrovano anche elementi utili per riscrivere una storia che appare diversa da com’è stata raccontata Matteo, davanti ai magistrati di Palermo, nega di essere un mafioso. E dice molto più di quello che pronuncia Matteonega di essere un mafioso (“No, io mi sento uomo d’onore, nel senso di altri… non come mafioso), racconta di conoscere Cosa nostra ...

dell'incontro sono stati resi pubblici a poche ore di distanza dal ricovero del boss per ... Matteo Messina Denaro, "perché non collaborerà" Secondo l'avvocato dei pentiti Luigi Li Gotti, ...... la Commissione deve ora predisporre quattro rose di idonei, da pubblicare in ordine alfabetico, una per ogni Azienda sanitaria, trasmettendole, unitamente aidei lavori, al Presidente della ...Non sono mancate le minacce e le aggressioni siache fisiche. Le ladre, messe alle strette, ... 'usano la tattica del saliscendi' -di cosa si tratta e come difendersi La difesa - ...

Ecco i verbali di Messina Denaro | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Matteo Messina Denaro, davanti ai magistrati di Palermo, nega di essere un mafioso. E dice molto più di quello che pronuncia.Monete d’argento, vasi greci, statue e altro ancora. Tutti provenienti dai siti archeologici siciliani: Selinunte, in particolare, che si trova proprio nel territorio del comune di Castelvetrano, feud ...